СЕГОДНЯ 10:37 2019-02-10T10:37:20+03:00

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Лишились лидера: полузащитник иркутского ФК «Зенит» Виталий Селецкий переходит в «Читу». Фото: ФК "Зенит" (Иркутск)

Первая трансферная новость из стана иркутского футбольного клуба «Зенит» в это межсезонье. Один из лидеров команды полузащитник Виталий Селецкий уехал на просмотр в «Читу». Об этом сообщается на официальной странице иркутского клуба в соцсети.

- Мы благодарим Виталия Селецкого за время, проведенное в нашей команде и от всего иркутского футбола, - сообщается в посте.

Добавим, что Виталий Селецкий начинал свою профессиональную карьеру именно в Забайкалье. Как сообщается уже на официальной странице в соцсети ФК «Чита», приехав еще в 14-летнем возрасте на турнир в Читу в составе команды из Ангарска, Виталий остался там, окончил школу и в 2006-м году впервые вышел на поле в составе "Читы". В сезоне 2013/2014 играл за иркутский "Байкал", после распада которого перешел в «Зенит».

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ИСТОЧНИК KP.RU