2019-02-12T11:32:37+03:00
Происшествия

Стрельба в Черемхове: задержан 28-летний участник драки у ресторана

Разборка в центре города закончилась гибелью 30-летнего мужчины
Дмитрий ЗАНДАНОВ
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Стрельба в Черемхове: задержан 28-летний участник драки у ресторана.Стрельба в Черемхове: задержан 28-летний участник драки у ресторана.Фото: Асхат БАРДЫНОВ
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В Иркутской области продолжается расследование убийства, которое произошло прямо в центре Черемхова. Задержан один из участников драки, которая закончилась стрельбой.

Нападение, совершенное в стиле 90-ых, произошло в ночь на 6 февраля после того, как на выходе у одного из местных ресторанов повздорили две компании молодых людей. Словесная перепалка быстро переросла в драку, однако в конфликт вмешалась охрана заведения, которая разняла вспыльчивых клиентов. В это время кто-то достал оружие и выстрелил в сторону обидчиков. Ранение, полученное 30-летним мужчиной, оказалось смертельным, он скончался в больнице. Полицейские нашли и задержали предполагаемого стрелка.

- Им оказался 28-летний житель Черемхова, - сообщили в пресс-службе СУ СК России по Иркутской области. – Ему предъявлено обвинение по статье «Убийство».

На время расследования мужчину поместили в изолятор. Сыщики продолжают поиски второго подозреваемого. Расследование продолжается

По ходатайству следствия Черемховским городским судом мужчине избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. Следователями СК совместно с сотрудниками полиции принимаются меры по установлению местонахождения второго подозреваемого. Расследование уголовного дела продолжается.

ИСТОЧНИК KP.RU

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