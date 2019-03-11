2019-03-11T12:38:30+03:00
Происшествия

Следователи будут искать женщину, которая оставила ребенка в подъезде с помощью генетической экспертизы

Сейчас собирается необходимый биологический материал
Олег ФЕДОРОВ
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Следователи будут искать женщину, которая оставила ребенка в подъезде с помощью генетической экспертизы. Фото: СУ СК России по республике БурятияСледователи будут искать женщину, которая оставила ребенка в подъезде с помощью генетической экспертизы. Фото: СУ СК России по республике Бурятия
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Следователи Бурятии намерены провести генетическую экспертизу жильцов домов и округи, чтобы найти женщину, которая оставила рожденного раньше срока малыша прямо в подъезде жилого дома. Сейчас специалисты собирают необходимые биологические образцы, с помощью которых и будет установлена мать.

Напомним, детский крик раздавался на лестничной клетке в доме по улице Ленинградской в Северобайкальске. На него обратила внимание семейная пара, которая вернулась с прогулки. Люди нашли на лестничной клетке на первом этаже непонятный сверток. В нем оказался живой новорожденный. Он был завернут в полотенце и бумажный пакет и оставлен возле лифта. Люди занесли ребенка в дом, отогрели и вызвали скорую помощь и полицию. Врачи сказали, что ребенок родился раньше срока и скорее всего в домашних условиях. Его пуповина была обвязана куском футболки, а сам он получил переохлаждение. Новорожденного малыша немедленно доставили в железнодорожную больницу Бурятии. Полиция опросила всех жильцов 3-этажного многоквартирного дома, но это не принесло никаких результатов.

- Ребенок появился на свет на 37-ой неделе, - сообщили в пресс-службе СУ СК России по республике Бурятия. – Сейчас за его здоровьем следят медики.

Сейчас следователи выясняют все нюансы, исследуют материалы с камер видеонаблюдения и просят очевидцев или владельцев автомобилей с видеорегистраторами обратиться в ближайшие отделения полиции.

ИСТОЧНИК KP.RU

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