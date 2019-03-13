СЕГОДНЯ 07:01 2019-03-13T07:01:59+03:00

Внимание, розыск: в Иркутске ищут налетчика, который попытался ограбить 42-летнюю женщину. Фото: ГУ МВД по Иркутской области

Неизвестный напал на иркутянку во дворе дома на улице Лермонтова

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Жительница Иркутска смогла отбиться от грабителя, который напал на нее в одном из дворов на улице Лермонтова. Когда 42-летняя женщина уже собиралась заходить в подъезд, к ней подбежал молодой человек и попытался выхватить сумку. Налетчик дернул с такой силой, что иркутянка упала на тротуар, пролетев несколько метров над ступеньками. Это произошло днем 11 марта.

- Женщина так и не отдала сумочку налетчику, он сбежал в неизвестном направлении, - сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Иркутской области. – Нападение попало на запись камер видеонаблюдения.

Всех, кто узнал грабителя, просят обращаться в ближайшее отделение полиции. Кроме того, сыщики предлагают молодому человеку сдаться добровольно.

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ИСТОЧНИК KP.RU