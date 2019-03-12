СЕГОДНЯ 07:36 2019-03-12T07:58:40+03:00

Вора, похитившего с потерянной карточки 7 тысяч рублей, задержали в Иркутске. Фото: ГУ МВД по Иркутской области

24-летний житель Шелехова нашел чужую банковскую карту и решил погулять за чужой счет

Изменить размер текста: A A

В полицию Иркутска обратилась 22-летняя девушка. Иркутянка рассказала, что потеряла свою карточку с бесконтактной системой оплаты. Не успев заблокировать банковскую карту, девушка начала получать уведомления, о том, что кто-то оплачивает за ее счет свои покупки.

Сыщики, изучив камеры видеонаблюдения, смогли найти любителя погулять за чужой счет и задержать его.

- Им оказался 24-летний житель Шелехова, - сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Иркутской области. - Всего с ее счета он потратил 7000 тысяч рублей.

Возбуждено уголовное дело по статье «Кража». Полицейские изучают все детали случившегося. Расследование продолжается.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Мужчину, устроившего стрельбу, задержали в Иркутске. Он зацепил несколько жилых домов. Подробнее.

Задержали инспекторы ГИБДД: 590 шкурок соболя пытались незаконно вывезти из Иркутска. Стоимость меха оценивается свыше 1,5 миллиона рублей. Подробнее.

Вор ограбил пассажирку поезда, в котором возвращался домой из колонии. Во время поездки он "обогатился" на 18 тысяч рублей. Подробнее.

ИСТОЧНИК KP.RU