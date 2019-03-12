2019-03-12T07:58:40+03:00
Происшествия

Вора, похитившего с потерянной карточки 7 тысяч рублей, задержали в Иркутске

24-летний житель Шелехова нашел чужую банковскую карту и решил погулять за чужой счет
Дмитрий ЗАНДАНОВ
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Вора, похитившего с потерянной карточки 7 тысяч рублей, задержали в Иркутске.Вора, похитившего с потерянной карточки 7 тысяч рублей, задержали в Иркутске.Фото: ГУ МВД по Иркутской области
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В полицию Иркутска обратилась 22-летняя девушка. Иркутянка рассказала, что потеряла свою карточку с бесконтактной системой оплаты. Не успев заблокировать банковскую карту, девушка начала получать уведомления, о том, что кто-то оплачивает за ее счет свои покупки.

Сыщики, изучив камеры видеонаблюдения, смогли найти любителя погулять за чужой счет и задержать его.

- Им оказался 24-летний житель Шелехова, - сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Иркутской области. - Всего с ее счета он потратил 7000 тысяч рублей.

Возбуждено уголовное дело по статье «Кража». Полицейские изучают все детали случившегося. Расследование продолжается.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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