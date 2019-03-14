2019-03-14T12:35:17+03:00
Туризм

Байкальск вошел в топ-5 популярных мест в России для катания на горных лыжах и сноуборде

В среднем туристы готовы потратить до четырех тысяч рублей в сутки на зимнее хобби
Ирина ТОМЧИК
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Байкальск вошел в топ-5 популярных мест в России для катания на горных лыжах и сноуборде.Байкальск вошел в топ-5 популярных мест в России для катания на горных лыжах и сноуборде.Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)
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Российский сайт бронирования отелей Tvil.ru составил рейтинг самых популярных горнолыжек в нашей стране. Эксперты проанализировали куда чаще всего ездят на отдых экстремалы.

- Гора Соболиная в Байкальске занимает четвертую строчку рейтинга, - сообщили организаторы опроса. - В среднем любители экстремальных ощущений проводят на курорте в среднем 3-5 суток и тратят на аренду жилья до 4400 тысяч рублей.

Так же в список популярных мест для катания на лыжах попали Хибины в Мурманской области, Красная Поляна в Сочи, Шерегеш в Кемеровской области и Абзаково-Банное в Башкирии.

Аналитику подготовили по информации о бронировании туристами отелей, квартир и домов в период с 11 марта по 30 апреля 2019 года.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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