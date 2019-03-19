2019-03-19T04:02:00+03:00
Звезды

Выставка «Художник. Театр. Актер» откроется в Иркутске 22 марта

Экспозиция посвящена Году театра в России
Мария КНЯЗЕВА
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Фрагмент картины Андрея Гончарова "Портрет С.В.Образцова". Фото: предоставлено Иркутским художественным музеемФрагмент картины Андрея Гончарова "Портрет С.В.Образцова". Фото: предоставлено Иркутским художественным музеем
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Театральная постановка – это совместная работа большого количества специалистов: режиссеров, гримеров, актеров, костюмеров. В Иркутске откроется выставка, которая покажет работу над спектаклем именно художников.

Ведь, когда поднимается занавес, первое что видит зритель – это декорации и наряды артистов. Они с первых секунд задают тональность выступления. В экспозиции будут представлены 115 предметов – рисунки костюмов, макеты, фотографии, бутафория. Важную часть выставки займут картины из фонда Иркутского художественного музея.

- Будут представлены портреты художников театра, актеров, а также эскизы к декорациям, многие из которых зрители увидят впервые, - рассказали «КП» в пресс-службе музея.

В подборе экспонатов также принимали участие все театры города и Иркутское художественное училище. Такой совместный проект откроется в столице Приангарья впервые. Вход на открытие 22 марта в 16.00 свободный. Работать выставка будет до 21 апреля.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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