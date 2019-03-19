Иркутские спортсмены завоевали две бронзы на турнире «Большой шлем»

СЕГОДНЯ 04:40 2019-03-19T04:55:52+03:00

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В Екатеринбурге накануне завершился турнир по дзюдо «Большой шлем». Иркутскую область достойно представили братчанка Ирина Долгова и иркутянин Евгений Прокопчук. Они оба завоевали на соревнованиях бронзовые медали.

- Ирина выступала в весовой категории 48 кг, - сообщает пресс-служба Министерства спорта Иркутской области. – Она одержала победу над соперницами из Португалии и Румынии. В полуфинале Ирина встретилась с испанкой Хулией Фигероа. Пропустив в дополнительное время бросок на «ваза-ари», она потеряла шансы бороться за золото. А бронзовая медаль досталась ей после победы над японкой Тамами Ямазаки.

Евгений Прокопчук в белом. Фото: Федерация дзюдо России

Евгений Прокопчук смог победить олимпийского чемпиона из Грузии Лашу Шавдатуашвили в первом поединке. В весе 73 кг добрался до четвертьфинала. Однако, уступил бразильцу Барбозе и вышел в малый финал. В схватке за третье место одолел российского дзюдоиста Георгия Елбакиева.

Как отмечают в Минспорте, по итогам турнира «Большой шлем» сборная России заняла первое место. В копилке нашей страны девять наград. На втором месте - команда Израиля, на третьем - спортсмены Франции.

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ИСТОЧНИК KP.RU