СЕГОДНЯ 17:45 2019-03-21T17:45:04+03:00

Разошлись миром: футболисты иркутского «Зенита» сыграли вничью с краснодарской «Кубанью» на сборе в Крымске Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)

Наши парни вели в счете, но не удержали преимущество

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Футболисты иркутского «Зенита» провели первый матч на тренировочном сборе в Крымске. В контрольной встрече наши парни разошлись миром с краснодарской «Кубанью» со счетом 2:2.

При этом первый тайм остался за иркутянами, которые отправили в ворота краснодарского клуба два мяча. Сначала отличился Сергей Михайлов, а затем преимущество нашей команды удвоил Егор Чернышев. «Кубань» ответить на это ничем не смогла.

Зато во втором отрезке краснодарским футболистам удалось завладеть инициативой и отправить в ворота голкипера зенитовцев Ильи Кунгурова два мяча. Больше ворота друг друга команды поразить не сумели. Как итог: боевая ничья.

Следующий матч на сборе в Крымске «Зенит» проведет 24 марта. Соперник – чемпион Краснодарского края "Кубань-Холдинг".

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ИСТОЧНИК KP.RU