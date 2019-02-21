2019-02-21T14:42:29+03:00
Спорт

Опять долги: футболисты иркутского «Зенита» три месяца сидят без зарплаты

Руководство клуба обещает рассчитаться с игроками в ближайшую неделю [фото]
Андрей СИНЬКОВ@AndreySinkov
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Зарплату футболисты "Зенита" не получали с ноября прошлого года. Фото: Татьяна ГЛЮК.Зарплату футболисты "Зенита" не получали с ноября прошлого года. Фото: Татьяна ГЛЮК.
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Пока скандально известные российские футболисты Александр Кокорин и Павел Мамаев сидят в СИЗО, по-прежнему пополняя, согласно контракту, свои счета многомиллионными суммами, игроки иркутского «Зенита» сидят без копья в кармане. При этом готовятся к весенней стадии первенства России и тренируются на заснеженном стадионе в поте лица. Футболистам уже несколько месяцев снова не платят зарплату.

Напомним, о подобной ситуации в «Зените» «Комсомолка» писала в ноябре прошлого года. Тогда у руководства команды накопился перед подопечными долг за четыре месяца. Его вскоре погасили, но с тех пор денег игроки больше не видели.

- Действительно, долги перед ребятами есть, - подтвердил корреспонденту "Комсомольской правды" в Иркутске директор «Зенита» Владимир Куруленко. – На этот раз за три месяца - с ноября прошлого года по январь. Согласен, срок приличный, но, в прошлом году в это же время была подобная ситуация, которая вскоре разрешилась и парням все выплатили. Думаю, также произойдет и в этот раз. Когда? Перезвоните через неделю, возможно, к этому моменту со всеми рассчитаемся.

Иркутский "Зенит" образца сезона 2018-2019. Фото: ФК "Зенит" (Иркутск)

Иркутский "Зенит" образца сезона 2018-2019. Фото: ФК "Зенит" (Иркутск)

Переживания болельщиков, да и самих зенитовцев понять можно. Ведь в канун этого нового года, Иркутск лишился профессиональной баскетбольной команды. Из-за отсутствия финансирования распался «Иркут», игрокам которого пришлось в срочном порядке искать новое место работы. В случае, если то же самое произойдет с «Зенитом» (постучим по дереву), футболисты просто не успеют найти себе новый клуб. Ведь трансферное окно, то есть период переходов в российском футболе закроется уже 22 февраля.

- Нет, все-таки с «Иркутом» у нас совершенно разные ситуации, - утверждает Владимир Куруленко. – Угрозы, что «Зенит» распадется, нет.

Несмотря на долги, бойкотировать тренировки иркутские футболисты пока не собираются и готовятся к официальным матчам, которые начнутся в апреле, на снегу. Вопрос с отъездом на сборы в теплые края, по-прежнему остается открытым. Кстати, в это межсезонье в команде уже есть потери. В «Читу» решил перебраться один из самых опытных наших игроков полузащитник Виталий Селецкий. А вот об усилении состава, нам, судя по всему, остается только мечтать.

- Новичков пока не ждем, - заключает Владимир Куруленко. – Ведь мы делаем ставку на иркутских воспитанников.

ИСТОЧНИК KP.RU

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