2019-03-22T06:51:18+03:00
Происшествия

Руководителя кредитного кооператива, подозреваемого в мошенничестве на 14 миллионов рублей, задержали в Иркутске

Полицейские просят откликнуться обманутых вкладчиков
Дмитрий ЗАНДАНОВ
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Руководителя кредитного кооператива, подозреваемого в мошенничестве на 14 миллионов рублей, задержали в Иркутске.Руководителя кредитного кооператива, подозреваемого в мошенничестве на 14 миллионов рублей, задержали в Иркутске.Фото: Роман ИГНАТЬЕВ
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В Иркутске задержан глава одного из крупных кредитных кооперативов, который работал сразу в шести регионах страны. Многочисленные клиенты несли финансовому учреждению свои сбережения, ожидая со временем разбогатеть на процентах. Но вместо этого остались с пустыми карманами.

- Подозреваемый 39-летний мужчина несколько лет собирал деньги в Иркутской, Новосибирской, Омской, Свердловской, Челябинской областях и в Бурятии, - сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Иркутской области. – Уже известно о 42 обманутых вкладчиках, которые потеряли 14 миллионов рублей.

Сыщики возбудили уголовное дело по статье «Мошенничество». В офисах кооператива уже провели обыски. Полицейские просят откликнуться и других возможных пострадавших.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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