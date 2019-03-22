СЕГОДНЯ 06:51 2019-03-22T06:51:18+03:00

Руководителя кредитного кооператива, подозреваемого в мошенничестве на 14 миллионов рублей, задержали в Иркутске. Фото: Роман ИГНАТЬЕВ

Изменить размер текста: A A

В Иркутске задержан глава одного из крупных кредитных кооперативов, который работал сразу в шести регионах страны. Многочисленные клиенты несли финансовому учреждению свои сбережения, ожидая со временем разбогатеть на процентах. Но вместо этого остались с пустыми карманами.

- Подозреваемый 39-летний мужчина несколько лет собирал деньги в Иркутской, Новосибирской, Омской, Свердловской, Челябинской областях и в Бурятии, - сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Иркутской области. – Уже известно о 42 обманутых вкладчиках, которые потеряли 14 миллионов рублей.

Сыщики возбудили уголовное дело по статье «Мошенничество». В офисах кооператива уже провели обыски. Полицейские просят откликнуться и других возможных пострадавших.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Деньги ваши? Будут наши: телефонные мошенники поставили рекорд по количеству жертв в Иркутской области. С начала года деньги аферистам отдало более 300 человек. Новости об обманутых телефонными мошенниками жителях Иркутской области приходят каждый день, как сводки с фронта. Аферисты постоянно совершенствуют свои навыки. Подробности.

ИСТОЧНИК KP.RU