Сергей Левченко вручил ключи от новых школьных автобусов

СЕГОДНЯ 12:03 2019-03-22T12:03:44+03:00

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Губернатор Иркутской области Сергей Левченко вручил ключи от 22 новых школьных автобусов руководителям образовательных учреждений региона.

- Это праздник для целого ряда школ Приангарья, - отметил губернатор. – Образовательные учреждения получили новые автобусы, и это значит, что более 400 детей, проживающих как в отдаленных населенных пунктах, так и в Иркутске будут ежедневно в комфортных условиях приезжать в свои школы и получать необходимые знания, а также принимать участие в олимпиадах, конкурсах, спортивных мероприятиях своего района и всей области.

Автобусы поступили в Хужирскую школу Ольхонского района, Небельскую Казачинско-Ленского района, Атагайскую Нижнеудинского района, Барлукскую, Тулинскую школы и центр образования «Альянс» Куйтунского района. Свой транспорт получили три коррекционных образовательных учреждения Иркутска - №1,4,12, а также школы Киренска, Усть-Ордынского, Бохана и Баяндая.

Программы по обеспечению автотранспортом школ Приангарья работают в регионе уже 10 лет. За это время образовательные учреждения получили 461 машину на общую сумму более 500 миллионов рублей. С 2018 года Иркутская область принимает участие в федеральном проекте по поставке школьных автобусов российского производства.

В 2019 году в областном бюджете на приобретение автобусов предусмотрено 63 млн рублей.

В ближайшее время еще 35 автобусов отправятся в 17 муниципальных образований региона.

ИСТОЧНИК KP.RU