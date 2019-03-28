2019-03-28T07:19:16+03:00
Общество

Массовая попытка суицида в изоляторе Черемхово: омбудсмен нашел нарушения в содержании граждан

Они сделали это якобы из-за того, что их не пускали в баню и на прогулку
Мария КНЯЗЕВА
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Массовая попытка суицида в изоляторе Черемхово: омбудсмен нашел нарушения в содержании гражданМассовая попытка суицида в изоляторе Черемхово: омбудсмен нашел нарушения в содержании гражданФото: Алексей БУЛАТОВ
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После попытки массового суицида в следственном изоляторе Черемхово, туда с проверкой отправился Уполномоченный по правам человека в Иркутской области Виктор Игнатенко. Омбудсмен изучил условия содержания и соблюдение прав подозреваемых и обвиняемые в совершении преступлений.

- В здании изолятора временного содержания необходим ремонт помещений, - сообщается на сайте Виктора Игнатенко. – Страдает материально-бытовое обеспечение, не соблюдены все санитарно-гигиенические условия, а также режим питания задержанных.

Свои замечания уполномоченный по правам человека направил начальнику ГУ МВД России по Иркутской области и в прокуратуру города Черемхово. Напомним, накануне 22 человека в ИВС пытались навредить своему здоровью. Они утверждали, что их две недели не пускали в баню и на прогулки.

Но последней каплей, по словам московского правозащитника Бориса Ушакова, стало избиение одного из заключенных сотрудниками изолятора. Было избиение или нет – не доказано. Сейчас проводятся всесторонние проверки. Подробности произошедшего здесь.

ИСТОЧНИК KP.RU

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