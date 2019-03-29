2019-03-29T06:53:59+03:00
Общество

«Час Земли» в Иркутске 2019: 30 марта активисты устроят заезд «Велосветлячки»

Всероссийский велофлешмоб в поддержку экоакции «Час Земли» начнется на сквере Кирова
Дмитрий ЗАНДАНОВ
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«Час Земли» в Иркутске 2019: 30 марта активисты устроят заезд «Велосветлячки». ФОТО: официальная группа мероприятия в соцсетях.«Час Земли» в Иркутске 2019: 30 марта активисты устроят заезд «Велосветлячки». ФОТО: официальная группа мероприятия в соцсетях.
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Уже в эту субботу 30 марта по всему миру пройдет крупнейшая экологическая акция «Час Земли». Традиционно в ней примут участие и иркутские велосипедисты. Всероссийский флешмоб «Велосветлячки» стартует в 19.50 на сквере Кирова.

- Напоминаем участникам, что мероприятие пройдет в темное время суток и колонна поедет по дорогам общего пользования, по требованию ГИБДД Иркутской области на всех велосипеда необходимо световое оборудование, - сообщили организаторы акции в соцсетях. – Без переднего белого и заднего красного фонаря к заеду не допустят.

По замыслу организаторов, «велосветлячки» проедут около 9 километров по маршруту сквер Кирова - бульвар Гагарина – стадион Труд – 5-ой Армии – сквер Кирова.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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