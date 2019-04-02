СЕГОДНЯ 03:32 2019-04-02T03:32:23+03:00

Кубок Европы по дзюдо: спортсмен из Иркутской области завоевал серебряную медаль. Фото: группа Министерства спорта Иркутской области в соцсетях

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Кубок Европы по дзюдо среди юношей до 18 лет завершился накануне в Туле. На турнир приехали более 300 спортсменов из 20 стран.

- В весовой категории до 55 кг дзюдоист из Братска Андрей Долгов завоевал серебряную медаль, - сообщает пресс-служба Министерства спорта Иркутской области. – Андрей оказался сильнее соперников из Республики Беларусь, России и Турции.

В финале Долгов боролся за победу со спортсменом из Краснодарского края Александром Абьяном. Краснодарец победил двумя «ваза-ари», ему и досталось золото. Бронзовые медали в этом весе судьи присудили дзюдоисту из Челябинской области Алексею Собянину и представителю Турции Талхе Баюскеру.

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ИСТОЧНИК KP.RU