СЕГОДНЯ 03:34 2019-04-04T03:34:38+03:00

День космонавтики 2019: фильм «Гагарин. Первый в космосе» покажут бесплатно в Иркутске Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)

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Всемирный день авиации и космонавтики отмечается во всем мире 12 апреля – это день, когда Юрий Гагарин стал первым человеком, полетевшим в космос. Это было в 1961-м году. В СССР этот праздник отмечали уже со следующего года, а в 1968-м он получил международный статус. В честь праздника в Доме кино пройдет показ фильма «Гагарин. Первый в космосе».

- Фильм вышел в прокат в 2013-м году, режиссер - Павел Пархоменко, - сообщает пресс-служба Иркутского областного кинофонда. – Лента посвящена первым шагам человечества на пути освоения космоса и непосредственно судьбе первого космонавта Юрия Гагарина.

Сеанс намечен на 12 апреля, начало в 15.00. Вход свободный.

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ИСТОЧНИК KP.RU