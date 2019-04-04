День космонавтики 2019: фильм «Гагарин. Первый в космосе» покажут бесплатно в Иркутске
Всемирный день авиации и космонавтики отмечается во всем мире 12 апреля – это день, когда Юрий Гагарин стал первым человеком, полетевшим в космос. Это было в 1961-м году. В СССР этот праздник отмечали уже со следующего года, а в 1968-м он получил международный статус. В честь праздника в Доме кино пройдет показ фильма «Гагарин. Первый в космосе».
- Фильм вышел в прокат в 2013-м году, режиссер - Павел Пархоменко, - сообщает пресс-служба Иркутского областного кинофонда. – Лента посвящена первым шагам человечества на пути освоения космоса и непосредственно судьбе первого космонавта Юрия Гагарина.
Сеанс намечен на 12 апреля, начало в 15.00. Вход свободный.
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ИСТОЧНИК KP.RU