2019-04-04T14:53:16+03:00
Происшествия

Осквернили 90 могил: подростков-вандалов из Бурятии поместят в центр временного содержания

Дети теперь будут под строгим присмотром
Надежда ЖУПИКОВА
Поделиться:
Осквернили 90 могил: подростков-вандалов из Бурятии поместят в центр временного содержания.Осквернили 90 могил: подростков-вандалов из Бурятии поместят в центр временного содержания.Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)
Изменить размер текста:

Стало известно, как накажут двух подростков из Бичурского района Бурятии, которые осквернили десятки могил. Напомним, что 29 марта дети 10 и 12 лет пришли на местное кладбище в поисках металлолома. Но нашли кем-то оставленную краску, и устроили погром: уронили плиты, поломали оградки, некоторые памятники измазали краской. Этим случаем занялась комиссия по делам несовершеннолетних и уже вынесла свой вердикт.

- В связи с тем, что дети в силу возраста не могут быть привлечены к уголовной ответственности, решено поместить их в Центр временного содержания для несовершеннолетних правонарушителей, - сообщили в пресс-службе МВД по Бурятии. – Здесь с ними проведут беседы, в том числе и психологи.

А пока наказание понесут их родители за неисполнение обязанностей по содержанию и воспитанию своих детей. Взрослые уже принесли извинения односельчанам и пообещали привести в порядок оскверненные места захоронений.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Подростки осквернили 89 могил в Бурятии. Их удалось задержать по горячим следам. (подробности).

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Выставка, посвященная старообрядцам, откроется в Иркутске 5 апреля
Прогноз погоды в Иркутске: 5 апреля ночью и утром мокрый снег
Часть Сарайского пляжа на Байкале вернули государству
Сергей Левченко пожелал участникам Всемирной зимней универсиады дальнейших побед
Продал служебное авто: в Бурятии возбудили уголовное дело на главу села
Житель Иркутской области поменял образ жизни, чтобы вернуться в семью
Пропала без вести: в Братске ищут 34-летнюю женщину
Иркутяне смогут бесплатно пройти медобследование 5 апреля
Президент Союза «ТПП ВС» Алексей Соболь встретился с Генконсулом Республики Узбекистан Юсупом Кабулжановым
Три пилорамы потушили за сутки в Иркутской области
Артист иркутского музыкального театра станет солистом Немецкой оперы в Берлине
В музее на ледоколе «Ангара» в Иркутске появились новые световые машины