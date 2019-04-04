Осквернили 90 могил: подростков-вандалов из Бурятии поместят в центр временного содержания

СЕГОДНЯ 14:53 2019-04-04T14:53:16+03:00

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Стало известно, как накажут двух подростков из Бичурского района Бурятии, которые осквернили десятки могил. Напомним, что 29 марта дети 10 и 12 лет пришли на местное кладбище в поисках металлолома. Но нашли кем-то оставленную краску, и устроили погром: уронили плиты, поломали оградки, некоторые памятники измазали краской. Этим случаем занялась комиссия по делам несовершеннолетних и уже вынесла свой вердикт.

- В связи с тем, что дети в силу возраста не могут быть привлечены к уголовной ответственности, решено поместить их в Центр временного содержания для несовершеннолетних правонарушителей, - сообщили в пресс-службе МВД по Бурятии. – Здесь с ними проведут беседы, в том числе и психологи.

А пока наказание понесут их родители за неисполнение обязанностей по содержанию и воспитанию своих детей. Взрослые уже принесли извинения односельчанам и пообещали привести в порядок оскверненные места захоронений.

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ИСТОЧНИК KP.RU