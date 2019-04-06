Скрывался 12 лет: жителя Аларского района осудили за убийство приятеля

СЕГОДНЯ 09:31 2019-04-06T09:31:58+03:00

Он застрелил знакомого в августе 2006 года и скрылся в Бурятии

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В Аларском районе следователям удалось полностью доказать вину 47-летнего местного жителя, который убил своего знакомого в далеком августе 2006 года.

Выяснилось, что 12 лет между приятелями возникла ссора во время совместного застолья. Один из них неожиданно схватил ружье и выстрелил в голову своего собутыльника, который от полученного ранения скончался на месте. После этого, преступник сбежал и 12 лет скрывался в Бурятии, пока его не нашли полицейские и следователи. На днях мужчина, наконец, услышал приговор суда.

- Ему назначено наказание в виде лишения свободы на срок 8 лет, - сообщили в пресс-службе СУ СК России по Иркутской области. – Отбывать срок он будет в колонии строго режима.

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ИСТОЧНИК KP.RU