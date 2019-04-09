Полицейские изъяли полкилограмма запрещенного вещества у жителя Бурятии

СЕГОДНЯ 09:03 2019-04-09T09:03:13+03:00

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Сотрудники ДПС ночью решили проверить документы водителя и остановили автомобиль на подъезде к селу Нурселение Иволгинского района республики Бурятии. При осмотре салона полицейские нашли мешок с непонятным веществом внутри. Вскоре стало понятно, что это были наркотики растительного происхождения. А пассажир 36-летний местный житель уже был в состоянии наркотического опьянения. Позже, улан-удэнец рассказал, что собрал наркотик в поле вблизи села Колобки и нанял водителя для поездки.

- В отделении выяснилось, что ранее задержанный уже отбывал 3 года за грабеж, - сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по республике Бурятии. - На него возбудили уголовное дело за хранение наркотиков.

Кроме того, на злоумышленника составили протокол за употребление наркотика. Запрещенные вещества изъяты, задержанного поместили под стражу.

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ИСТОЧНИК KP.RU