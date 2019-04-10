Боксер из Иркутска завоевал серебро на международном турнире в Болгарии
Иркутский спортсмен Василий Каверин стал серебряным призером на IV международном турнире по боксу среди юниоров «Мемориал Эмиля Жечева». Соревнования проходили в Болгарии.
- Каверин выступал в весовой категории 81 кг и провел три боя, - сообщает пресс-служба Министерства спорта Иркутской области. - Первый бой он уверенно выиграл у боксера из Франции, затем победил болгарского спортсмена. Но в финале 17-летний Василий уступил американцу.
Сейчас боксер вернулся в Иркутск, где будет готовиться к первенству России по боксу. Оно пройдет в следующем месяце в Оренбурге.
В общем зачете сборная России привезла с международного соревнования в Болгарии семь медалей. Среди них – два золота, три серебра и две бронзы.
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ИСТОЧНИК KP.RU