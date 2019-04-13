На федеральной трассе Р-258 "Байкал" в районе от Шелехова до Култука взрывают скалы

СЕГОДНЯ 06:45 2019-04-13T06:45:43+03:00

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Взрывы в горах идут при строительстве новых участков трассы Р-258 «Байкал». На днях горная порода посыпалась в сотый раз. Ее вывозят, используют для строительства и укрепления дороги. Как отмечают специалисты, половина необходимых работ на участке 22-100 км. ( Шелехов -Култук) уже сделана. Водителям проезжать здесь много безопаснее уже сейчас. В 2019 году здесь планируют завершить отсыпку земляного полотна.

- Участок трассы от 30-го до 100-го км проходит по горной местности, перепад высот составляет до 500 метров, - уточняет пресс-служба ФКУ Упрдор «Прибайкалье. - Здесь множество крутых поворотов, затяжных подъёмов и спусков. Ежедневно по трассе Р-258 «Байкал» в Иркутской области проносится до 5 тысяч автомобилей, в том числе большое количество груженых фур.

Пройти ти опасные участки тяжело даже опытным водителям, здесь часто случаются серьезные аварии, особенно зимой, когда в горах плохая погода. Поэтому трассу и решено спрямить. Новый участок автодороги, его протяженность около десяти километров, станет короче на 3 км. На дороге будет двухполосное движение, предусмотрена и еще одн полоса - на подъем, длиной 7 км. Кроме того, позаботятся и об отдыхе водителей - для этого оборудуют 2 площадки. К сентябрю 2020 года обход этого горного серпантина будет сдан.

ИСТОЧНИК KP.RU