Благоустройство улицы Урицкого в Иркутске: фасады зданий оформят в едином стиле
Иркутский «Арбат» обретет новый облик. Благоустройство одной из старейших улиц Иркутска – Урицкого - началось в начале апреля. Проходит они поэтапно. Сейчас строительно-монтажные работы идут на тепловых сетях.
- Также подготовлены архитектурно-колористические решения по всем фасадам зданий улицы, - сообщает администрация Иркутска. – В них содержатся рекомендуемые цвета покраски тех или иных объектов. Подготовлен единый проект размещения объектов информации и вывесок в отношении всей улицы.
В порядок будут приведены рекламные баннеры, витрины магазинов. Скамейки, фонари и урны приобретут соответствующую историческую стилистику.
- В скором времени Урицкого станет местом еще большего притяжения горожан и гостей города, - считает главный архитектор Иркутска Сергей Александров.
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ИСТОЧНИК KP.RU