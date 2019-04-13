СЕГОДНЯ 10:11 2019-04-13T10:11:09+03:00

Благоустройство улицы Урицкого в Иркутске: фасады зданий оформят в едином стиле. Фото: Администрация города Иркутска

Реконструкция началась в этом месяце

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Иркутский «Арбат» обретет новый облик. Благоустройство одной из старейших улиц Иркутска – Урицкого - началось в начале апреля. Проходит они поэтапно. Сейчас строительно-монтажные работы идут на тепловых сетях.

- Также подготовлены архитектурно-колористические решения по всем фасадам зданий улицы, - сообщает администрация Иркутска. – В них содержатся рекомендуемые цвета покраски тех или иных объектов. Подготовлен единый проект размещения объектов информации и вывесок в отношении всей улицы.

В порядок будут приведены рекламные баннеры, витрины магазинов. Скамейки, фонари и урны приобретут соответствующую историческую стилистику.

- В скором времени Урицкого станет местом еще большего притяжения горожан и гостей города, - считает главный архитектор Иркутска Сергей Александров.

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ИСТОЧНИК KP.RU