2019-04-18T07:45:09+03:00
Происшествия

Убийство 12-летней давности раскрыли полицейские Братска

31 декабря 2006 года местный житель убил своего знакомого и скрылся
Андрей СИНЬКОВ@AndreySinkov
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Чтобы найти этого человека, потребовалось более 12 лет. Фото: СУ СК России по Иркутской области.Чтобы найти этого человека, потребовалось более 12 лет. Фото: СУ СК России по Иркутской области.
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Спустя 12 лет полицейским Братска удалось раскрыть убийство, которое было совершено в городе 31 декабря 2006 года. Тогда, в канун Нового года в одном из дворов неизвестный зарезал местного жителя и скрылся. Поймать преступника и даже установить его личность тогда так и не удалось.

Лишь на днях братским полицейским поступила информация, что к убийству причастен бывший братчанин, который давно переехал в Иркутск. Сыщики сразу выехал в областной центр и вместе с иркутскими коллегами задержали подозреваемого. Им оказался 54-летний мужчина, который ранее уже был судим. Более того, после убийства в 2006 году, мужчина уже попадал в поле зрения полицейских. Но каждый раз доказать его вину не удавалось. Выяснились и детали того убийства. Оказывается все произошло во время банальной ссоры приятелей, во время которой один из них сначала избил оппонента металлической трубой, а затем ударил ножом.

- Возбуждено уголовное дело по статье «Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее по неосторожности смерть потерпевшего, - сообщили в пресс-службах СУ СК России и ГУ МВД России по Иркутской области. – Обвиняемый уже дал признательные показания и показал, как совершал убийство.. Дожидаться суда он будет под стражей.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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