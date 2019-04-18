СЕГОДНЯ 09:54 2019-04-18T09:54:33+03:00

Шестеро детей пострадали в ДТП в Иркутской области за двое суток. Фото: Водитель «Ниссан Пинно» не справился с управлением. Фото: ГУ МВД по Иркутской области

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Сразу 6 детей пострадали в авариях на дорогах Приангарья за прошедшие двое суток. Трое из них попали под колеса автомобилей, переходя дорогу. Так, в Усть-Илимске 40-летний водитель автомобиля «Тойота Виш» не успел притормозить перед девочкой перебегавшей дорогу. 8-летнего ребенка с ушибами доставили в больницу. Еще двое детей пострадали в Иркутске и Ангарске. В обоих случаях школьники шли по пешеходному переходу.

- Во всех трех случаях водители были трезвы, экспертиза не нашла алкоголь в их крови, - сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Иркутской области.

Еще три подростка пострадали в поселке Новомальтинск. По предварительной информации, 21-летний местный житель, находившийся за рулем «Ниссан Пинно», разогнался и не справился с управлением на скользкой дороге и перевернулся. Школьницы 14 и 15 лет, ехавшие вместе с ним получили ушибы и ссадины. Одну из них с травмой головы доставили в больницу.

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ИСТОЧНИК KP.RU