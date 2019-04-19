В Нижнеудинском районе 127 домов осталось без света из-за сильного ветра

СЕГОДНЯ 04:55 2019-04-19T04:56:17+03:00

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Сильный ветер в Иркутской области причинил не мало проблем сибирякам. Так, в населенном пункте Заречье в Нижнеудинском районе без электричества остались жители 127 домов.

- Отключение электроснабжения произошло из-за усиления ветра до 19 м/с, - сообщает пресс-служба МЧС России по Иркутской области. - В домах — печное отопление.

Работы над восстановлением ведутся. По данным метеорологов, сейчас в Нижнеудинске скорость ветра 8 м/с. Между тем, уже сегодня ночью, 20 апреля, на западе области, где и расположен Нижнеудинский район, по прогнозам ФГБУ "Иркутское управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды", порывы будут достигать 21 м/с.

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ИСТОЧНИК KP.RU