2019-04-20T06:41:45+03:00
Авто

ДТП в Иркутске: пьяный водитель Тойоты Камри протаранил два автомобиля

Авария произошла во время оформления другого ДТП
Андрей СИНЬКОВ@AndreySinkov
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ДТП в Иркутске: пьяный водитель Тойоты Камри протаранил два автомобиля. Фото: группа "ДТП 38RUS".ДТП в Иркутске: пьяный водитель Тойоты Камри протаранил два автомобиля. Фото: группа "ДТП 38RUS".
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Двойная авария произошла в ночь на 20 апреля в районе Академического моста в Иркутске. Сначала там столкнулись Тойота Камри и Мерседес. Когда на место приехали инспекторы ГИБДД, чтобы оформить ДТП, стоящий Мерседес на скорости протаранила другая Тойота Камри. После удара Мерседес по инерции задел еще и припаркованный Форд.

- Выяснилось, что 21-летний водитель Камри, влетевшей в автомобили, был пьян, - сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Иркутской области. - Он, как и его 35-летняя пассажирка получили различные травмы. Больше никто не пострадал.

Кроме того, пробив лихача по базам, полицейские выяснили, что нарушитель уже не раз попадался инспекторам ГИБДД за несоблюдение правил дорожного движения. Теперь любителю погонять под хмельком, грозит лишение водительских прав.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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