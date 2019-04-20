2019-04-20T11:03:11+03:00
Происшествия

Появилось видео пожаров в Забайкальском крае

За сутки огонь оставил без жилья 300 жителей Забайкалья [видео]
Андрей СИНЬКОВ@AndreySinkov
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Появилось видео пожаров в Забайкальском крае. Фото: соцсетиПоявилось видео пожаров в Забайкальском крае. Фото: соцсети
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Спасатели Забайкальского края опубликовали видео тушения пожаров, которые больше суток бушевали в 14 районах края. На кадрах видно, как пожарные ночью, отстаивают дома в поселке Усть-Ималка.

Видео тушения пожаров в Забайкалье.

Напомним, из-за прохождения штормового ветра, перехода степных палов, 19 апреля, огонь перекинулся на 14 населенных пунктов Забайкалья. За сутки он успел уничтожить 107 зданий и сооружений, в том числе 88 жилых домов. Без крова осталось почти 300 человек, из них 39 детей. Сейчас в пунктах временного размещения находятся 83 человека. Травмы в результате пожаров получили 17 человека, из них 8 понадобилась госпитализация.

По словам краевого МЧС, на данный момент все пожары в 14 населенных пунктах, потушены. Проводится проливка. В наиболее опасные районы уже вернулись два самолета Бе-200 и вертолет Ми-8.

ИСТОЧНИК KP.RU

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