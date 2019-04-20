Появилось видео пожаров в Забайкальском крае
Спасатели Забайкальского края опубликовали видео тушения пожаров, которые больше суток бушевали в 14 районах края. На кадрах видно, как пожарные ночью, отстаивают дома в поселке Усть-Ималка.
Видео тушения пожаров в Забайкалье.
Напомним, из-за прохождения штормового ветра, перехода степных палов, 19 апреля, огонь перекинулся на 14 населенных пунктов Забайкалья. За сутки он успел уничтожить 107 зданий и сооружений, в том числе 88 жилых домов. Без крова осталось почти 300 человек, из них 39 детей. Сейчас в пунктах временного размещения находятся 83 человека. Травмы в результате пожаров получили 17 человека, из них 8 понадобилась госпитализация.
По словам краевого МЧС, на данный момент все пожары в 14 населенных пунктах, потушены. Проводится проливка. В наиболее опасные районы уже вернулись два самолета Бе-200 и вертолет Ми-8.
ИСТОЧНИК KP.RU