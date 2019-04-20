Появилось видео пожаров в Забайкальском крае

СЕГОДНЯ 11:01 2019-04-20T11:03:11+03:00

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Спасатели Забайкальского края опубликовали видео тушения пожаров, которые больше суток бушевали в 14 районах края. На кадрах видно, как пожарные ночью, отстаивают дома в поселке Усть-Ималка.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1280" height="720" src="https://www.irk.kp.ru/video/embed/704334" frameborder="0"></iframe> Видео тушения пожаров в Забайкалье.

Напомним, из-за прохождения штормового ветра, перехода степных палов, 19 апреля, огонь перекинулся на 14 населенных пунктов Забайкалья. За сутки он успел уничтожить 107 зданий и сооружений, в том числе 88 жилых домов. Без крова осталось почти 300 человек, из них 39 детей. Сейчас в пунктах временного размещения находятся 83 человека. Травмы в результате пожаров получили 17 человека, из них 8 понадобилась госпитализация.

По словам краевого МЧС, на данный момент все пожары в 14 населенных пунктах, потушены. Проводится проливка. В наиболее опасные районы уже вернулись два самолета Бе-200 и вертолет Ми-8.

ИСТОЧНИК KP.RU