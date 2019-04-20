Природные пожары в Забайкалье: дома потеряли почти 300 человек

В Забайкальском крае продолжает действовать режим чрезвычайной ситуации в связи с природными пожарами. По данным на 20 апреля, из-за прохождения штормового ветра, перехода степных палов, огонь перекинулся на 14 населенных пунктов: в сёлах Среднеаргунск, Унда, Хада-Булак, Тысырхой, Чиндант, Чиндагатай, Шара, Шаракан, Усть-Ималка, Бырка, Дылбырхей, посёлке Гарда, городах Балей и Борзя.

Огонь уже успел уничтожить 109 зданий и сооружений, в том числе 88 жилых домов. Без крова осталось почти 300 человек, из них 39 детей. Сейчас в пунктах временного размещения находятся 83 человека. По последним данным, травмы в результате пожаров получили 27 человек. 8 госпитализированы. Двое находятся в тяжелом состоянии, шесть — в состоянии средней степени тяжести, у 19 — легкие травмы.Со всеми работают психологи. По оперативным данным, социально значимые объекты не пострадали.

такие виды теперь в одном из поселков. Фото: соцсети

- Ни один забайкалец, пострадавший в результате пожаров, не останется без помощи, - отметил глава региона Александр Осипов, который уже выехал в пострадавшие районы. - На местах будут развёрнуты пункты временного размещения, мы обеспечим людей всем необходимым. В районах организованы пункты приема гуманитарной помощи для погорельцев.

Тем временем, Владимир Путин поручил главе МЧС России Евгению Зиничеву усилить группировку МЧС , необходимую для борьбы со стихией, а также принять меры по своевременной эвакуации жителей пострадавших районов Забайкалья. Евгений Зиничев в свою очередь доложил, что вызванные, скорее всего, палом травы природные пожар, накануне усилились из-за сильного ветра, достигавшего 30 метров в секунду.

Дым от пожаров виден в разных районах Забайкалья. Фото: соцсети.

А теперь о ситуации в Забайкалье на данный момент. По словам краевого МЧС, все пожары в 14 населенных пунктах, потушены.

- В 11 огонь ликвидирован, в 3 локализован, - рассказывает начальник управления надзорной деятельности и профилактической работы Евгений Вологдин. – Проводится проливка. Причиной увеличения территории пожаров стали сильный ветер и теплая погода. При этом водоемы региона по-прежнему находятся подо льдом. В наиболее опасные районы уже вернулись два самолета Бе-200 и вертолет Ми-8, еще два вертолета находятся в пути.

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