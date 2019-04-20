2019-04-20T16:27:45+03:00
Происшествия

Пожары в Забайкалье: число погорельцев превысило 400 человек

Оставшиеся без жилья, в ближайшие дни получат по 10 тысяч рублей [фото, видео]
Андрей СИНЬКОВ@AndreySinkov
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Пожары в Забайкалье: число погорельцев превысило 400 человек. Фото: правительство Забайкальского края.Пожары в Забайкалье: число погорельцев превысило 400 человек. Фото: правительство Забайкальского края.
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В Забайкальском крае выросло число местных жителей, которые потеряли дома во время природных пожаров. К вечеру, 20 апреля пострадавшими считаются уже 400 человек. То есть, за день количество погорельцев выросло на 100 человек.

Погорельцы в ближайшие дни получат по 10 тысяч рублей. Фото: правительство Забайкальского края.

Погорельцы в ближайшие дни получат по 10 тысяч рублей. Фото: правительство Забайкальского края.

- Мы активно работаем над тем, чтобы в ближайшие дни люди получили выплаты единовременной материальной помощи в размере 10 000 рублей, - цитирует заместителя председателя правительства Забайкальского края по социальным вопросам Аягму Ванчикову пресс-служба регионального министерства социальной защиты. - Наши специалисты выясняют ущерб, решают вопросы по восстановлению утерянных при пожаре документов. Также мы составляем списки пострадавших для определения потребности в материальной и финансовой помощи. Информация из некоторых районов еще поступает – сказывается отсутствие связи, электроснабжения в некоторых населенных пунктах.

Напомним, из-за прохождения штормового ветра, перехода степных палов, 19 апреля, огонь перекинулся на 14 населенных пунктов Забайкалья: в сёлах Среднеаргунск, Унда, Хада-Булак, Тысырхой, Чиндант, Чиндагатай, Шара, Шаракан, Усть-Ималка, Бырка, Дылбырхей, посёлке Гарда, городах Балей и Борзя. За сутки он успел уничтожить 107 зданий и сооружений, в том числе 88 жилых домов. По словам краевого МЧС, по состоянию на день 20 апреля, все пожары в 14 населенных пунктах, потушены.

Фото: правительство Забайкальского края.

Фото: правительство Забайкальского края.

Сейчас продолжается оказываться помощь 27 местным жителям, которые получили ожоги и травмы. На данный момент количество получивших различные термические травмы возросло до 27. Госпитализировано 7 человек. Двое находятся в тяжелом состоянии, шестеро в состоянии средней степени и 19 - в легкой.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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