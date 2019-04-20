Премьер-министр Дмитрий Медведев поручил оказать помощь пострадавшим от пожаров жителям Забайкалья

СЕГОДНЯ 14:00 2019-04-20T14:05:48+03:00

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Премьер-министр России Дмитрий Медведев в телефонном разговоре с министром МЧС Евгением Зиничевым и главой Забайкалья Александром Осиповым обсудил ситуацию с пожарами в Забайкальском крае, из-за которых в регионе пострадали 27 человек, еще более 300 остались без жилья.

Как сообщил пресс-секретарь председателя кабмина Игорь Осипов, Дмитрий Медведев поручил оказать всю необходимую помощь пострадавшим в результате пожаров в Забайкалье, а при необходимости - доставить их на лечение в федеральные центры. Также Дмитрий Медведев отметил, что правительство России окажет всю необходимую поддержку людям, потерявшим жилье.

Напомним, из-за прохождения штормового ветра, перехода степных палов, 19 апреля, огонь перекинулся на 14 населенных пунктов Забайкалья. За сутки он успел уничтожить 107 зданий и сооружений, в том числе 88 жилых домов. По словам краевого МЧС, на данный момент все пожары в 14 населенных пунктах, потушены.

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ИСТОЧНИК KP.RU