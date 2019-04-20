2019-04-20T13:39:39+03:00
Авто

Последнюю ледовую переправу закрыли в Иркутской области

Выезд на лед смертельно опасен
Андрей СИНЬКОВ@AndreySinkov
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Последнюю ледовую переправу закрыли в Иркутской области. Фото: ГУ МЧС России по Иркутской области.Последнюю ледовую переправу закрыли в Иркутской области. Фото: ГУ МЧС России по Иркутской области.
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Внимание, автомобилисты! В Иркутской области закрыли все 55 ледовых переправ. Последний переезд запретили эксплуатировать на реке Лене в Киренском районе, вблизи села Коршуново. Там произошло резкое таяние снега и по колее образовалась вода.

- Ледовая обстановка на водоемах региона остается сложной, - сообщают в пресс-службе ГУ МЧС России по Иркутской области. – Лед активно тает. Например, в проливе Ольхонские ворота на Байкале уже открытая вода. На Малом море образуются новые промоины и наблюдаются постоянные подвижки льда из-за штормовых ветров, характерных для этого времени года. В заливах Иркутского водохранилища – также наблюдаются участки открытой воды.

Добавим, что на всех закрытых переправах установлены знаки, запрещающие движение на автомобилях. На съездах возведены валы, препятствующие выезду на лед. Специалисты государственной инспекции по маломерным судам, еще раз предупреждают, что выезд на лед сейчас смертельно опасен.

ИСТОЧНИК KP.RU

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