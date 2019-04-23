2019-04-23T14:36:12+03:00
Происшествия

Автомобиль, в котором ехала семья из трех человек их знакомая, перевернулся на трассе в Братском районе

Они возвращались домой в Усть-Илимск после отпуска [фото]
Дмитрий ЗАНДАНОВ
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Автомобиль, в котором ехала семья из трех человек, перевернулся на трассе в Братском районе.Автомобиль, в котором ехала семья из трех человек, перевернулся на трассе в Братском районе.Фото: ГУ МВД по Иркутской области
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Водители, которые рано утром 23 апреля ехали по трассе А-331 «Вилюй» в Братском районе, стали случайными свидетелями аварии. В кювете на 162 километре дороги лежал перевернутый внедорожник «Тойота Лэнд Крузер». В автомобиле ехала семья из трех человек и их подруга, все они возвращались домой в Усть-Илимск после отпуска.

По предварительной версии, 53-летний водитель не справился с управлением и вылетел в кювет. Фото: ГУ МВД по Иркутской области

По предварительной версии, 53-летний водитель не справился с управлением и вылетел в кювет.Фото: ГУ МВД по Иркутской области

- По предварительной версии, 53-летний мужчина, находившийся за рулем иномарки, не справился с управлением, - сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Иркутской области. – Несовершеннолетняя пассажирка, ехавшая на переднем сиденье, получила травмы средней тяжести.

Неравнодушные люди помогли пострадавшим в аварии и подбросили их до Братска. Там жители Усть-Илимска пришли в местную больницу.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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