Рыбак провалился под лед Ангары возле иркутской ГЭС

СЕГОДНЯ 11:34 2019-04-22T11:34:25+03:00

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Любимое хобби едва не привело к трагедии. В Иркутске местный житель решил порыбачить на тонком весеннем льду Ангары, и чуть не погиб провалившись в полынью. Ему на помощь пришли другие любители-рыболовы, случайно оказавшиеся поблизости. Они же и вызвали спасателей. Но сбежали еще до их приезда, чтобы не получить от инспекторов штраф.

- Мужчину спасла верхняя одежда, надувшаяся пузырем и державшая его на плаву, - сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Иркутской области. – Лед в этом месте хрупкий и давно пропитался водой, однако рыбаков это не останавливает.

Спасатели призывают не рисковать жизнью и не выходить на лед. Более того, в МЧС напомнили, что рыбалка на расстоянии трех километров ниже плотины запрещена. Нарушителей ждут штрафы от двух до пяти тысяч рублей с конфискацией судна.

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ИСТОЧНИК KP.RU