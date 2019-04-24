2019-04-24T05:03:08+03:00
Общество

Захламила квартиру: более 100 мешков мусора вывезли из квартиры пенсионерки в Иркутске

В доме уже завелись мыши и насекомые
Мария КНЯЗЕВА
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Захламила квартиру: более 100 мешков мусора вывезли из квартиры пенсионерки. Фото: администрация г. ИркутскаЗахламила квартиру: более 100 мешков мусора вывезли из квартиры пенсионерки. Фото: администрация г. Иркутска
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В администрацию города обратились соседи пожилой женщины с жалобами.

- Запах невозможный! У нас уже мыши бегают, - говорили они. - Она складирует мусор у себя в квартире.

Жилплощадь не приватизированная, муниципальная. Власти решили навести там порядок.

- Квартира представляла угрозу по санитарно-гигиеническим показателям и с точки зрения пожарной безопасности, - сообщает пресс-служба администрации города Иркутска. - Так как квартиросъёмщик — пожилой человек, транспорт для вывоза мусора был предоставлен бесплатно.

Всего из «уютного гнездышка» вывезли более 100 мешков мусора.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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