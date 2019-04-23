2019-04-23T11:56:23+03:00
Происшествия

Масштабные пожары в Забайкалье: следственный комитет возбудил уголовные дела

Из-за пожаров в крае пострадали 34 человека, более 400 остались без жилья [фото, видео]
Андрей СИНЬКОВ@AndreySinkov
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Масштабные пожары в Забайкалье: следственный комитет возбудил уголовные дела. Фото: правительство Забайкальского края.Масштабные пожары в Забайкалье: следственный комитет возбудил уголовные дела. Фото: правительство Забайкальского края.
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Следователи Забайкальского края начали свою проверку по факту крупных пожаров, из-за которых в населенных пунктах региона, с 19 по 22 апреля, сгорели сотни домов.

Напомним, на села и поселки Забайкалья ландшафные пожары перекинулись из-за шквалистого ветра. Огонь оставил без крова более 400 жителей Агинского, Дульдургинского, Забайкальского, Балейского, Борзинского, Александрово-Заводского, Ононского, Приаргунского, Оловяннинского и Акшинского районов. Сгорели 13 нежилых помещений, 113 фермерских и личных животноводческих хозяйств и 148 надворных построек. Не обошлось и без пострадавших.

- Травмы и ожоги получили 34 человека, 8-м из них потребовалась госпитализация, - дают свежие цифры в пресс-службе СУ СК России по Забайкальскому краю. – Четверо по-прежнему находятся в тяжелом состоянии. Кроме того, огонь уничтожил 2 зернохранилища, 320 тонн грубых кормов, более 5600 голов скота и 6 единиц сельскохозяйственной техники.

Без домов остались более 400 жителей Забайкалья. Фото: правительство Забайкальского края.

Без домов остались более 400 жителей Забайкалья. Фото: правительство Забайкальского края.

Власти Забайкалья продолжают подсчитывать точную сумму нанесенного пожарами ущерба, но уже известно, что она составит более 280 миллионов рублей. Ну а пока на места пожаров направлены следователи-криминалисты, которые осматривают места происшествий с помощью криминалистической техники, допрашивают местных жителей, руководителей органов местного самоуправления, работников районных администраций, а также должностных лиц, отвечающих за безопасность населения.

- Возбуждены уголовные дела по статьям «Халатность, то есть неисполнение должностным лицом своих обязанностей по должности, повлекшее причинение крупного ущерба, а также по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью человека», - добавили в пресс-службе СУ СК России по Забайкальскому краю.

Тем временем, Министерство труда и социальной защиты населения Забайкальского края уже приступило к первым выплатам единовременной материальной помощи в 10 тысяч рублей местным жителям, пострадавшим от пожаров. Деньги получили 135 человек.

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Видео тушения пожаров в Забайкалье.

ИСТОЧНИК KP.RU

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