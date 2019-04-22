Пожар в Забайкалье уничтожил 99 домов: может ли трагедия повториться в Иркутской области

Страшная трагедия охватила Забайкалье. Разрушительные степные пожары в большинстве своем принесло из Монголии, сила ветра достигала 28 м/с. Пламя прошлось по 17 деревням и селам, 99 жилых домов полностью уничтожено, пострадавшими признали 645 человек. Масштаб стихии огромен. Благо обошлось без погибших, но все же с ожогами к медикам обратились 34 человека и четверо из них находятся в тяжелом состоянии. Сегодня власти подсчитывают ущерб и пытаются помочь потерявшим в одночасье все людям. А спасатели признаются: потушить пожар в степи очень сложно. Огонь ловко маскируется под песчаную бурю и молниеносно преодолевает… десятки километров.

- Повторение ситуации, которая сложилась в выходные в Забайкальском крае, сейчас в Приангарье невозможно, - считает замминистра лесного комплекса Иркутской области Валентин Широков. - Установилась хорошая погода. И даже при положительных температурах выпадает достаточно осадков. В ближайшее время появится свежая трава. Так что отпадет и нужда в палах прошлогодней растительности.

Правда, списывать со счетов хитрость стихии не стоит. Например, жарким во всех смыслах выдалось лето 2015-го года. Тогда сгорело полмиллиона гектара леса только вокруг Байкала, в том числе и в заповедных местах, и в труднодоступных, когда десантникам пришлось высаживаться буквально на скалах, чтобы подойти к пламени. Но в этот раз чиновники уверяют – прогноз благоприятный, к пожарам готовы.

К слову, в этом году уже потушили 27 очагов. Огонь бушевал в Иркутском, Ангарском, Шелеховском, Слюдянском, Боханском, Усольском и Зиминском районах. Почти половина случаев пришлась на Иркутский район. Оно и понятно, ведь здесь наибольшая плотность населения и множество дачных садоводств. Несмотря на то, что еще с 10 апреля в Приангарье действует особый противопожарный режим, во время которого запрещено сжигать мусор и траву, находятся те, кто пренебрегает правилами.

- За первые десять дней особого режима поймали и оштрафовали 98 нарушителей, - сообщили в ГУ МЧС России по Иркутской области. – Только за минувшие выходные, 20 и 21 апреля, патрульные группы нашли и потушили 24 пожара, которые полыхали возле лесов и деревянных домов.

И на тушение таких очагов спасатели Приангарья выезжают ежедневно. Ведь порой счет идет на минуты. Вспыхнувшая трава запросто может спалить целое садоводство или поселок. Как защищают? Роют минерализационные полосы – специальные рвы шириной до двух метров, которые могут задержать или вовсе остановить огонь. Кроме того, на страже 270 десантников, которые уже прошли обучение. Также спасатели готовы поднять в воздух 7 легкомоторных самолетов, 6 Ан-2 и столько же вертолетов Ми-8. Всего на охрану лесов в этом году выделено около 549 миллионов рублей.

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