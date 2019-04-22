2019-04-22T08:15:39+03:00
Общество

Почти 100 человек оштрафовали за пал травы в Иркутской области

Пожарные подвели итоги первых десяти дней противопожарного режима
Дмитрий ЗАНДАНОВ
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Почти 100 человек оштрафовали за пал травы в Иркутской области.Почти 100 человек оштрафовали за пал травы в Иркутской области.Фото: ГУ МЧС по Иркутской области
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В Иркутской области ежегодно вводят противопожарный режим, а вместе с ним, запрещают сжигать мусор, траву и разводить костры. Несмотря на это, жители Приангарья не всегда прислушиваются к пожарным. Так, за минувшие выходные патрульные нашли 24 очага. Пламя едва не перекинулось на деревянные постройки и лес, но его успели потушить.

- За 10 дней действия противопожарного режима оштрафовали 98 нарушителей, - сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Иркутской области. – Сумма штрафа для граждан от 2 до 4 тысяч рублей.

Спасатели напоминают, что в сухую и ветреную погоду пламя может возникнуть даже брошенного окурка, не говоря уже об умышленных поджогах.

А тем временем, в Забайкальском крае устраняют последствия сильнейших пожаров, которые уничтожили около ста домов, оставив без крыши над головой более 400 человек.

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Пожары в Забайкалье: число пострадавших выросло до 29 человек. Еще более 400 человек остались без крыши над головой. (подробности).

Лесные пожары: в зоне рисков 500 поселков Приангарья. В регионе продолжает действовать особый противопожарный режим. (подробности).

ИСТОЧНИК KP.RU

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