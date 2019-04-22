Почти 100 человек оштрафовали за пал травы в Иркутской области
В Иркутской области ежегодно вводят противопожарный режим, а вместе с ним, запрещают сжигать мусор, траву и разводить костры. Несмотря на это, жители Приангарья не всегда прислушиваются к пожарным. Так, за минувшие выходные патрульные нашли 24 очага. Пламя едва не перекинулось на деревянные постройки и лес, но его успели потушить.
- За 10 дней действия противопожарного режима оштрафовали 98 нарушителей, - сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Иркутской области. – Сумма штрафа для граждан от 2 до 4 тысяч рублей.
Спасатели напоминают, что в сухую и ветреную погоду пламя может возникнуть даже брошенного окурка, не говоря уже об умышленных поджогах.
А тем временем, в Забайкальском крае устраняют последствия сильнейших пожаров, которые уничтожили около ста домов, оставив без крыши над головой более 400 человек.
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ИСТОЧНИК KP.RU