Пожары в Забайкалье: число пострадавших выросло до 29 человек

Стало известно о новых жертвах огненной стихии, которая обрушилась на Забайкальский край. Еще двух местных жителей привезли в больницу Читы с ожогами. По оперативной информации регионального минздрава, общее число пострадавших достигло 29 человек, из них 8 госпитализировано.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1280" height="720" src="https://www.irk.kp.ru/video/embed/704334" frameborder="0"></iframe> Видео тушения пожаров в Забайкалье.

Из села Новая заря в Ононском районе привезли двух братьев, они также получили ожоги, но смогли выбраться из огненного шторма.

- Пожар пришел со стороны Монголии, наша стоянка, где мы работали, вспыхнула за минуты, - вспоминает пострадавший мужчина. – Мы кинулись открывать ворота, чтобы выпустить скот, когда ветер сменил направление и накрыл нас. Пламя сразу же обожгло лицо и руки. Ветер дул такой силы, что не было ничего видно, летели пепел, камни, песок.

И все же, чудом, братья смогли сбежать из смертельной ловушки. А неравнодушные люди на попутках привезли их в Читу. По их словам, они все еще не могут поверить, что это было только вчера, а сегодня они уже в безопасности.

Погорельцы в ближайшие дни единовременные выплаты. Фото: правительство Забайкальского края.

Всего в краевом ожоговом центре остается 8 человек. Состояние двух пациентов врачи оценивают как тяжелое, еще двух крайне тяжелое. У всех пострадавших серьезные ожоги от 10 до 50 процентов тела.

Напомним, что из-за штормогового ветра, который раздул палы травы в степи, 19 апреля пламя перешло на 15 населенных пунктов края: в сёлах Среднеаргунск, Унда, Хада-Булак, Тысырхой, Чиндант, Чиндагатай, Шара, Шаракан, Усть-Ималка, Бырка, Дылбырхей, Цугол, посёлке Гарда, городах Балей и Борзя. За сутки пожары уничтожили 111 зданий и сооружений, в том числе 91 жилой дом. Для тех, кто остался без крыши над головой, организовали места временного прибывания. В них находятся 39 человек, среди них 19 детей. В правительстве Забайкальского края пообещали выплатить всем погорельцам единовременное пособие и помочь с восстановлением утерянных документов. Кроме того, о помощи пострадавшим забайкальцам заявил и Премьер-министр России Дмитрий Медведев. Как рассказал пресс-секретарь главы правительства, людям окажут всю необходимую поддержку.

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