СЕГОДНЯ 06:32 2019-04-22T06:32:42+03:00

Еще пять лесных пожаров нашли и потушили в Иркутской области. Фото: правительство Иркутской области.

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В Иркутской области продолжается сезон лесных пожаров. Так, за прошедшие выходные, 20 и 21 апреля, в Приангарье нашли и потушили еще пять лесных пожаров.

- Два очага потушено в Иркутском районе, - сообщили в пресс-службе правительства Иркутской области. – Еще по одному в Ангарском, Осинском и Усольском районах. Общая площадь пожаров насчитывает более 11 гектаров.

Всего в тушении принимали участие 41 человек и 12 единиц техники. По данным на утро 22 апреля новых пожаров в Приангарье нет. Напомним, что в Иркутской области с 10 апреля действует особый противопожарный режим. Это значит, что разводить костры в лесах и сжигать мусор, даже на своих участках, запрещено! Нарушителей ждут штрафы.

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ИСТОЧНИК KP.RU