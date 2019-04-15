2019-04-15T07:30:49+03:00
Общество

Десять человек оштрафовали за разведение костров в Иркутской области

Пожарные и полицейские напоминают, что разводить огонь в лесу не только опасно, но и незаконно
Дмитрий ЗАНДАНОВ
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Десять человек оштрафовали за разведение костров в Иркутской области.Десять человек оштрафовали за разведение костров в Иркутской области.Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)
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В Иркутской области наступил сезон лесных пожаров. За минувшие выходные в Приангарье уже потушили шесть очагов. Из них три в Иркутском районе. Так что под запретом не только самовольный пал прошлогодней травы, но и костры. Ограничение ввели еще 10 апреля, но не все к нему прислушались.

- За первые пять дней запрета за «Нарушение правил безопасности в лесах» пойманы десять человек, - сообщили в пресс-службе ГУ МВД России. – На них составлены административные протоколы и выписаны штрафы до 5 тысяч рублей.

Кроме того, в ведомстве напомнили, что под запретом не только костры, но и сжигание мусора.

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Шашлыки под запретом: с 10 апреля в Иркутской области нельзя разводить костры в лесу. В Приангарье объявили о начале противопожарного режима. По словам спасателей, больше всего тайга полыхает именно с апреля по июнь. (подробности).

ИСТОЧНИК KP.RU

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