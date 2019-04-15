Лесные пожары начались в Иркутской области
В Иркутской области начались лесные пожары. В минувшее воскресенье ликвидировали шесть возгорании. Общая площадь распространения огня - 82 гектара леса.
- Три очага потушено в Иркутском районе, по одному – в Боханском, Ангарском и Зиминском районах, - сообщает пресс-служба Правительства иркутской области. – В тушении участвовали 67 сотрудников, 24 мобилизованных гражданина и 25 единиц техники.
Погасили пламя также в Боханском, Иркутском и Слюдянском районах. Утром 15 апреля еще горел огонь на территории в 30 гектаров в Усольском районе на землях Шелеховского военного лесничества.
Напоминаем, что в южных и центральных районах Приангарья с 10 апреля действует особый противопожарный режим.
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ИСТОЧНИК KP.RU