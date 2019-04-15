2019-04-15T05:28:42+03:00
Общество

Лесные пожары начались в Иркутской области

За выходные их потушено уже шесть
Мария КНЯЗЕВА
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Лесные пожары начались в Иркутской областиЛесные пожары начались в Иркутской областиФото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)
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В Иркутской области начались лесные пожары. В минувшее воскресенье ликвидировали шесть возгорании. Общая площадь распространения огня - 82 гектара леса.

- Три очага потушено в Иркутском районе, по одному – в Боханском, Ангарском и Зиминском районах, - сообщает пресс-служба Правительства иркутской области. – В тушении участвовали 67 сотрудников, 24 мобилизованных гражданина и 25 единиц техники.

Погасили пламя также в Боханском, Иркутском и Слюдянском районах. Утром 15 апреля еще горел огонь на территории в 30 гектаров в Усольском районе на землях Шелеховского военного лесничества.

Напоминаем, что в южных и центральных районах Приангарья с 10 апреля действует особый противопожарный режим.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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