Лесные пожары начались в Иркутской области

СЕГОДНЯ 05:26 2019-04-15T05:28:42+03:00

За выходные их потушено уже шесть

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В Иркутской области начались лесные пожары. В минувшее воскресенье ликвидировали шесть возгорании. Общая площадь распространения огня - 82 гектара леса.

- Три очага потушено в Иркутском районе, по одному – в Боханском, Ангарском и Зиминском районах, - сообщает пресс-служба Правительства иркутской области. – В тушении участвовали 67 сотрудников, 24 мобилизованных гражданина и 25 единиц техники.

Погасили пламя также в Боханском, Иркутском и Слюдянском районах. Утром 15 апреля еще горел огонь на территории в 30 гектаров в Усольском районе на землях Шелеховского военного лесничества.

Напоминаем, что в южных и центральных районах Приангарья с 10 апреля действует особый противопожарный режим.

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ИСТОЧНИК KP.RU