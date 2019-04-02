2019-04-02T15:27:16+03:00
Общество

Шашлыки под запретом: с 10 апреля в Иркутской области нельзя разводить костры в лесу

В Приангарье объявили о начале противопожарного режима
Дмитрий ЗАНДАНОВ
Поделиться:
Шашлыки под запретом: с 10 апреля в Иркутской области нельзя разводить костры в лесу.Шашлыки под запретом: с 10 апреля в Иркутской области нельзя разводить костры в лесу.Фото: ГУ МЧС по Иркутской области
Изменить размер текста:

Ежегодно в тайге полыхают леса, только масштабы меняются. Так, в 2018-м зарегистрировали 600 лесных пожаров, вот и сейчас спасатели вовсю готовятся к новому сезону. Уже с 10 апреля по 15 июня в южных и центральных районах Иркутской области введут особый противопожарный режим. На территории северных районов он начнется позже – с 1 мая до 15 июля. Что это значит и можно ли будет съездить в лес на шашлыки?

- С 10 апреля посещать леса и разводить огонь, даже на берегу водоемов, а также жечь траву на участках запрещено, - сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Иркутской области. – Нарушителей ждут и штрафы от двух тысяч рублей.

В ведомстве уточнили, что любой костер или пал травы будет квалифицирован как пожар. В Приангарье уже нашли и потушили 16 неконтролируемых отжигов сухой травы. Оштрафованы семь человек. Так что с шашлыками на природе придется подождать. Готовить пищу на открытом огне и углях разрешается исключительно в оборудованных для этого помещениях и на площадках.

А как же быть тем, кто хочет убрать прошлогоднюю траву на своих участках? Садоводам нужно обращаться в местную администрацию, которая и занимается вопросами пала сухостоя. Кстати следить за соблюдением пожарной безопасности, как и в прошлом году, будут с помощью беспилотников.

По словам спасателей, больше всего тайга полыхает именно с апреля по июнь. Наступление огненной стихии ожидают уже в начале месяца (для сравнения, в 2018-м первый пожар произошел 24 апреля). И не зря: март выдался жарким. Снег растаял почти на всей южной части Иркутской области.

- В зоне наибольшего риска находятся Иркутский, Шелеховский и Слюдянский районы, - считает замдиректора иркутской базы авиалесоохраны Александр Антипин. - Дело в том, что здесь много туристических маршрутов.

Напомним, что пожарным, которые будут противостоять огню на земле, с воздуха помогут 7 легкомоторных самолетов, 6 Ан-2 и столько же вертолетов Ми-8.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Лесные пожары в Иркутской области начнутся раньше срока из-за аномально теплой весны. Теплая погода, которая установилась в Приангарье в марте, ускорит наступление стихии. Подробнее.

Семь человек оштрафовали за пал сухой травы в Иркутской области. Шестерых поджигателей поймали в Слюдянском районе. Подробнее.

ИСТОЧНИК KP.RU

Еще больше материалов по теме: «Лесные пожары в Иркутской области и Бурятии»

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Читайте также
«Сорвало солнечные батареи, сорвало ветроуказатель»: Лодку Федора Конюхова трижды перевернул сильный шторм в океане
Сын легендарного путешественника Оскар Конюхов рассказал «КП», что это первый случай за весь поход, когда весельную лодку перекрутило на 360 градусов [видео]
Новости 24
Чемпионат России по плаванию: иркутянка завоевала бронзу
Прогноз погоды в Иркутске: 3 апреля порывы ветра будут достигать 13-18 м/с
Директора турфирмы, обманувшую своих клиентов почти на два миллиона рублей, осудили в Ангарске
Как получить торговое место на Центральном рынке Иркутска
Губернатор Иркутской области встретился с мэром Черемховского района
В Братске на фасадах зданий появятся портреты участников Великой Отечественной войны
Дополнительные выплаты студентам медикам и педагогам могут быть увеличены до 3 тыс. рублей в Иркутской области
Какие документы нужны для получения места на Центральном рынке Иркутска?
Движение транспорта по улице Халтурина ограничат в Иркутске
Места на Центральном рынке Иркутска предоставляют в соответствии с законом
"Комсомолка" объявляет специальные цены на подписку любимой газеты с 1 апреля
Сергей Сокол: Недопустимо, чтобы дети-сироты проживали в разваливающихся домах
Владельца мебельной фирмы, который присвоил деньги своих клиентов, осудили в Иркутской области
Профилактический пал сухой травы возобновили в Иркутской области
Жителя Бурятии, убившего пасынка из-за курения в доме, осудили на 9 лет лишения свободы
«Ангарскцемент» организовал спортивный праздник для работников предприятия и их детей
Еще две ледовые переправы закрыли в Иркутской области