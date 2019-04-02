Шашлыки под запретом: с 10 апреля в Иркутской области нельзя разводить костры в лесу

Ежегодно в тайге полыхают леса, только масштабы меняются. Так, в 2018-м зарегистрировали 600 лесных пожаров, вот и сейчас спасатели вовсю готовятся к новому сезону. Уже с 10 апреля по 15 июня в южных и центральных районах Иркутской области введут особый противопожарный режим. На территории северных районов он начнется позже – с 1 мая до 15 июля. Что это значит и можно ли будет съездить в лес на шашлыки?

- С 10 апреля посещать леса и разводить огонь, даже на берегу водоемов, а также жечь траву на участках запрещено, - сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Иркутской области. – Нарушителей ждут и штрафы от двух тысяч рублей.

В ведомстве уточнили, что любой костер или пал травы будет квалифицирован как пожар. В Приангарье уже нашли и потушили 16 неконтролируемых отжигов сухой травы. Оштрафованы семь человек. Так что с шашлыками на природе придется подождать. Готовить пищу на открытом огне и углях разрешается исключительно в оборудованных для этого помещениях и на площадках.

А как же быть тем, кто хочет убрать прошлогоднюю траву на своих участках? Садоводам нужно обращаться в местную администрацию, которая и занимается вопросами пала сухостоя. Кстати следить за соблюдением пожарной безопасности, как и в прошлом году, будут с помощью беспилотников.

По словам спасателей, больше всего тайга полыхает именно с апреля по июнь. Наступление огненной стихии ожидают уже в начале месяца (для сравнения, в 2018-м первый пожар произошел 24 апреля). И не зря: март выдался жарким. Снег растаял почти на всей южной части Иркутской области.

- В зоне наибольшего риска находятся Иркутский, Шелеховский и Слюдянский районы, - считает замдиректора иркутской базы авиалесоохраны Александр Антипин. - Дело в том, что здесь много туристических маршрутов.

Напомним, что пожарным, которые будут противостоять огню на земле, с воздуха помогут 7 легкомоторных самолетов, 6 Ан-2 и столько же вертолетов Ми-8.

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