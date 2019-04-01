2019-04-01T06:34:13+03:00
Общество

Семь человек оштрафовали за пал сухой травы в Иркутской области

Шестерых поджигателей поймали в Слюдянском районе
Дмитрий ЗАНДАНОВ
Поделиться:
Семь человек оштрафовали за пал сухой травы в Иркутской области.Семь человек оштрафовали за пал сухой травы в Иркутской области.Фото: ГУ МЧС по Иркутской области
Изменить размер текста:

В Иркутской области продолжается подготовка к сезону пожаров. Инспекторы МЧС отлавливают тех, кто самовольно устраивает пал прошлогодней травы. За прошлую неделю в Приангарье насчитали 16 подобных случаев.

- Были найдены 7 нарушителей, на них составлены административные протоколы, - сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Иркутской области. – Шесть из них были найдены в Слюдянском районе и еще один в Аларском. В половине случаев существовала угроза перехода огня на жилые дома.

Все поджигатели аргументировали свои поступки желанием быстро и без лишних затрат убрать старую траву.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Лесные пожары в Иркутской области начнутся раньше срока из-за аномально теплой весны. Теплая погода, которая установилась в Приангарье в марте, ускорит наступление стихии. Подробности.

Иркутские ученые, искавшие снежного барса в горах Бурятии, потушили первый лесной пожар. Власти республики признали его официально. Подробности.

В Иркутске лжепожарные обманывают пенсионеров с покупкой противодымных датчиков. За последнюю неделю мошенники активизировались. Подробности.

Депутаты хотят демонтировать завод по розливу воды на Байкале за счет его владельца. В Култук прибыла делегация комитета Госдумы по экологии и охране окружающей среды. Подробности.

ИСТОЧНИК KP.RU

Еще больше материалов по теме: «Лесные пожары в Иркутской области и Бурятии»

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Читайте также
«Родители требуют от нас образ монашки, а сами…»: признание уральской учительницы, выложившей откровенное фото в сеть
Дарья Снигирева поддержала уволенную коллегу из Барнаула и рассказала «КП-Екатеринбург» о придирках родителей учеников, зависти коллег и ухаживаниях старшеклассников
Александр Друзь о скандале в «Что? Где? Когда?»: «Давайте я вам анекдот расскажу…»
Магистр популярной на Первом канале игры рассказал журналистам «КП»-Екатеринбург, чем занимается, после того как его выгнали с проекта, почему не хочет писать вредные советы и как попасть в «Что? Где? Когда?»
Новости 24