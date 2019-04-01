Семь человек оштрафовали за пал сухой травы в Иркутской области

В Иркутской области продолжается подготовка к сезону пожаров. Инспекторы МЧС отлавливают тех, кто самовольно устраивает пал прошлогодней травы. За прошлую неделю в Приангарье насчитали 16 подобных случаев.

- Были найдены 7 нарушителей, на них составлены административные протоколы, - сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Иркутской области. – Шесть из них были найдены в Слюдянском районе и еще один в Аларском. В половине случаев существовала угроза перехода огня на жилые дома.

Все поджигатели аргументировали свои поступки желанием быстро и без лишних затрат убрать старую траву.

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