Депутаты хотят демонтировать завод по розливу воды на Байкале за счет его владельца

Скандальная история строительства завода по розливу питьевой воды в Култуке получила новый виток. В пресс-службе правительства Иркутской области сообщили, что на Байкал прибыла группа депутатов Госдумы РФ. Они приехали на озеро, чтобы своими глазами увидеть, что же это за завод, который наделал столько шума на всю страну.

Ранее петицию «против» его возведения среди прочих подписали звезды - телеведущая Елена Летучая и светская львица Виктория Боня. А известный стилист Сергей Зверев, сам родом с Култука, даже устроил на Красной площади в Москве одиночный пикет в защиту озера. И вот 27 марта стало известно о том, что на строительство наложен запрет. Теперь, когда стройка заморожена, будут решать, какая судьба ждет те конструкции, которые уже успели возвести.

- Демонтаж сооружений, которые уже построены, должен проходить за счет собственника, прокуратура нас поддерживает, - считает председатель комитета Государственной Думы РФ по экологии и охране окружающей среды Владимир Бурматов. – Но, вероятно, что владелец откажется это делать. Тогда демонтажем будет вынуждена заняться региональная власть и потом представить иск к хозяину завода Будем добиваться, чтобы собственник провел рекультивацию болот, которые были задеты во время стройки.

Напомним, что 15 марта Кировский районный суд Иркутска принял решение о временной заморозке строительства завода по розливу питьевой воды в поселке Култук. Собственнику дали время, чтобы он устранил нарушения, которые нашла прокуратура. А уже 27 марта было вынесено решение о том, что заключение экологической экспертизы, на основании которого и была начата стройка, является незаконным.

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