2019-03-27T14:38:37+03:00
Общество

Экспертизу о строительстве завода по розливу воды на Байкале признали незаконной

Строительство завода в Култуке остановили по решению суда
Дмитрий ЗАНДАНОВ
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Разрешение экологической экспертизы о строительстве завода по розливу воды на Байкале признали незаконным. Фото: пресс-служба правительства Иркутской области.Разрешение экологической экспертизы о строительстве завода по розливу воды на Байкале признали незаконным. Фото: пресс-служба правительства Иркутской области.
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Скандал вокруг строительства очередного завода по розливу байкальской воды в иркутском поселке Култук не утихает уже давно. Сломано много копий — как «за», так и «против» появления предприятия. Петицию «против» среди прочих подписали звезды - телеведущая Елена Летучая и светская львица Виктория Боня. А известный стилист Сергей Зверев, сам родом с Байкала, даже устроил на Красной площади в Москве одиночный пикет в защиту озера. А 27 марта стало известно о том, что на строительство наложен запрет.

- В Иркутске прошло судебное заседание по резонансному делу о строительстве завода на берегу Байкала. Кировский районный суд удовлетворил иск природоохранной прокуратуры и признал незаконным решение о положительном заключении экологической экспертизы, а также разрешение на строительство объекта, - в пресс-службе Байкальской межрегиональной природоохранной прокуратуры. - Решение еще не вступило в законную силу, представители владельцев завода еще могут его оспорить. Но до этого времени стройка будет заморожена.

Впрочем, строительство приостановлено еще 15 марта, и тоже по решению суда. Тогда собственнику дали время на устранение нарушений, которые нашли во время проверки Росприроднадзора и прокуратуры. Так, были обнаружены следы нефтепродуктов и отходы производства. Кроме того, траншеи под водоводы были вырыты без разрешения на земляные работы.

Подаст ли собственник апелляцию на решение Кировского суда Иркутска и пойдут ли разбирательства дальше, станет известно в ближайшее время. На это у предприятия есть 10 дней.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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