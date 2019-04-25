2019-04-25T08:22:19+03:00
Спорт

Вернулся домой: экс-защитник «Байкал-Энергии» Виталий Денисов перешел в новосибирский «Сибсельмаш»

Из иркутского клуба Виталий Денисов ушел в это межсезонье
Андрей СИНЬКОВ@AndreySinkov
Поделиться:
Виталий Денисов. Фото: Татьяна ГЛЮК.Виталий Денисов. Фото: Татьяна ГЛЮК.
Изменить размер текста:

Бывший защитник иркутской «Байкал-Энергии» Виталий Денисов, с которым в это межсезонье не был продлен контракт, нашел новую команду. Любимый игрок болельщиков бело-синих в сезоне 2018-2019 вернулся в родной новосибирский «Сибсельмаш», где и начинал свою хоккейную карьеру.

- Спустя три сезона, воспитанник новосибирской хоккейной школы, Виталий Денисов вновь примерит форму «Сибсельмаша», - сообщили в пресс-службе новосибирского клуба.

Добавим, в составе «Байкал-Энергии» 25-летний Виталий Денисов провел два сезона. За это время он сыграл 66 матчей и забил 19 мячей. В прошлом году защитник завоевал в составе бело-синих бронзовые медали Суперлиги. Напомним, помимо Виталия Денисова, иркутскую команду также покинули Евгений Шадрин, Антон Филимонов, Тимофей Безносов и Артем Фероян. Новичков в клубе пока нет.

ИСТОЧНИК KP.RU

Еще больше материалов по теме: «ХК "Байкал-Энергия"»

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Жителей Иркутской области приглашают написать «Диктант Победы»
Жителя Усолья задержали за торговлю наркотиками
В Иркутской области за сутки выписали 25 штрафов за пал сухой травы
Мэр Братска вручил сертификат на приобретение жилья молодой семье
Алексей Соболь поздравил Законодательное Собрание региона с 25-летием
Семь лесных пожаров потушили в Иркутской области
Житель Иркутской области заплатил полумиллионный штраф, чтобы оставить себе ноутбук
Коммунальную аварию на ул. Карла Либкнехта в Иркутске устранили утром 25 апреля
До кладбища: специальные автобусные маршруты запустят с 4 по 7 мая в Иркутске
Научные weekend-ы в Иркутске: 27 апреля расскажут как создается кино
Прогноз погоды в Иркутске: 25 апреля без осадков
В Иркутской области по горячим следам задержали грабителей квартиры пенсионерки
Иркутская область поддержит Забайкальский край
Последствия коммунальной аварии на улице Карла Либкнехта в Иркутске обещают устранить к 21.00 вечера
Новое жилье предоставят жителям сгоревшего дома на улице Партизанской в Иркутске
В Иркутской области осудят бабушку, которая едва не убила внука
Пятибалльные пробки образовались в центре Иркутска из-за прорыва трубы на улице Карла Либкнехта
Иркутянин оплатил алименты, чтобы не стать пешеходом
Обвиняемый в педофилии нанес себе повреждения лезвием в тулунском СИЗО
Водитель фуры, которая упала с обрыва, погиб в Слюдянском районе
Пять лесных пожаров потушили в Иркутской области
Число установивших приложение «Мой брокер» пользователей превысило 500 000
Захламила квартиру: более 100 мешков мусора вывезли из квартиры пенсионерки в Иркутске
Околдовала: в Иркутской области 87-летняя женщина попалась на уловки «колдуньи»
Выставка самоцветов «Пасхальное чудо» откроется в Иркутске 25 апреля
От создателя знаменитого Шрека: Театр кукол Иркутска готовит премьеру