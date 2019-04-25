Вернулся домой: экс-защитник «Байкал-Энергии» Виталий Денисов перешел в новосибирский «Сибсельмаш»

СЕГОДНЯ 08:22 2019-04-25T08:22:19+03:00

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Бывший защитник иркутской «Байкал-Энергии» Виталий Денисов, с которым в это межсезонье не был продлен контракт, нашел новую команду. Любимый игрок болельщиков бело-синих в сезоне 2018-2019 вернулся в родной новосибирский «Сибсельмаш», где и начинал свою хоккейную карьеру.

- Спустя три сезона, воспитанник новосибирской хоккейной школы, Виталий Денисов вновь примерит форму «Сибсельмаша», - сообщили в пресс-службе новосибирского клуба.

Добавим, в составе «Байкал-Энергии» 25-летний Виталий Денисов провел два сезона. За это время он сыграл 66 матчей и забил 19 мячей. В прошлом году защитник завоевал в составе бело-синих бронзовые медали Суперлиги. Напомним, помимо Виталия Денисова, иркутскую команду также покинули Евгений Шадрин, Антон Филимонов, Тимофей Безносов и Артем Фероян. Новичков в клубе пока нет.

ИСТОЧНИК KP.RU