Жителя Усолья задержали за торговлю наркотиками

СЕГОДНЯ 09:16 2019-04-25T09:16:26+03:00

Его поймали во время сделки с очередным покупателем

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В Усолье-Сибирском задержали местного жителя, который торговал наркотиками. 31-летнего мужчину взяли с поличным, когда он продавал очередную дозу запрещенных веществ в подъезде жилого дома.

- Во время обыска в его квартире полицейские изъяли еще одну партию наркотиков, - сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Иркутской области. – Известно, что ранее он уже был судим за аналогичные преступления, в 2010 году его приговорили к четырем годам лишения свободы.

Сыщики уже возбудили уголовное дело по статье за сбыт наркотических средств.

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ИСТОЧНИК KP.RU