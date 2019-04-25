2019-04-25T09:16:26+03:00
Происшествия

Жителя Усолья задержали за торговлю наркотиками

Его поймали во время сделки с очередным покупателем
Дмитрий ЗАНДАНОВ
Поделиться:
Жителя Усолья задержали за торговлю наркотиками.Жителя Усолья задержали за торговлю наркотиками.Фото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН
Изменить размер текста:

В Усолье-Сибирском задержали местного жителя, который торговал наркотиками. 31-летнего мужчину взяли с поличным, когда он продавал очередную дозу запрещенных веществ в подъезде жилого дома.

- Во время обыска в его квартире полицейские изъяли еще одну партию наркотиков, - сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Иркутской области. – Известно, что ранее он уже был судим за аналогичные преступления, в 2010 году его приговорили к четырем годам лишения свободы.

Сыщики уже возбудили уголовное дело по статье за сбыт наркотических средств.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Сделка со смертью: уволенный менеджер ювелирной компании заказал убийство коллеги из-за партии золота на 14 миллионов. Наталья Мулихова из Таганрога ехала в Иркутск на встречу с «клиентом». Заказчика приговорили к 19 годам, двух исполнителей – к 16 и 17 годам колонии строгого режима. (подробности).

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Жителей Иркутской области приглашают написать «Диктант Победы»
Вернулся домой: экс-защитник «Байкал-Энергии» Виталий Денисов перешел в новосибирский «Сибсельмаш»
В Иркутской области за сутки выписали 25 штрафов за пал сухой травы
Мэр Братска вручил сертификат на приобретение жилья молодой семье
Алексей Соболь поздравил Законодательное Собрание региона с 25-летием
Семь лесных пожаров потушили в Иркутской области
Житель Иркутской области заплатил полумиллионный штраф, чтобы оставить себе ноутбук
Коммунальную аварию на ул. Карла Либкнехта в Иркутске устранили утром 25 апреля
До кладбища: специальные автобусные маршруты запустят с 4 по 7 мая в Иркутске
Научные weekend-ы в Иркутске: 27 апреля расскажут как создается кино
Прогноз погоды в Иркутске: 25 апреля без осадков
В Иркутской области по горячим следам задержали грабителей квартиры пенсионерки
Иркутская область поддержит Забайкальский край
Последствия коммунальной аварии на улице Карла Либкнехта в Иркутске обещают устранить к 21.00 вечера
Новое жилье предоставят жителям сгоревшего дома на улице Партизанской в Иркутске
В Иркутской области осудят бабушку, которая едва не убила внука
Пятибалльные пробки образовались в центре Иркутска из-за прорыва трубы на улице Карла Либкнехта
Иркутянин оплатил алименты, чтобы не стать пешеходом
Обвиняемый в педофилии нанес себе повреждения лезвием в тулунском СИЗО
Водитель фуры, которая упала с обрыва, погиб в Слюдянском районе
Пять лесных пожаров потушили в Иркутской области
Число установивших приложение «Мой брокер» пользователей превысило 500 000
Захламила квартиру: более 100 мешков мусора вывезли из квартиры пенсионерки в Иркутске
Околдовала: в Иркутской области 87-летняя женщина попалась на уловки «колдуньи»
Выставка самоцветов «Пасхальное чудо» откроется в Иркутске 25 апреля
От создателя знаменитого Шрека: Театр кукол Иркутска готовит премьеру