2019-04-25T12:00:54+03:00
Общество

На три дня изменится маршрут автобуса №24 в Иркутске

Это связанно с ремонтными работами на улице Жукова
Дмитрий ЗАНДАНОВ
Поделиться:
На три дня изменится маршрут автобуса №24 в Иркутске. Фото: пресс-служба администрации Иркутска.На три дня изменится маршрут автобуса №24 в Иркутске. Фото: пресс-служба администрации Иркутска.
Изменить размер текста:

Внимание, жители Иркутска! С 27 по 30 апреля автобус №24 «6 м/р Ново-Ленино – Авиазавод» изменит свой маршрут. По пути из второго Иркутска после улицы Авиастроителей он свернет на улицу Муравьева, а затем поедет по улице Сибирских Партизан и после улиц Жукова и Мира, автобус пойдет по обычному маршруту.

- Остановка «улица Жукова» будет перенесена за перекресток улиц Жукова и Сибирских Партизан на место остановки автобусов № 10к, 28, 28р, 31, 43, 57, - сообщили в пресс-службе администрации Иркутска. – Остановка «Стадион» временно находиться за перекрестоком улиц Авиастроителей и Муравьева к зданию №25 по улице Авиастроителей.

В мэрии Иркутска напоминают, что №24 «6 м/р Ново-Ленино – Авиазавод» выходит на рейсы только по будним дням.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Фельдшерский пункт 18 века воссоздадут в музее «Тальцы» под Иркутском. Он откроет свои двери перед посетителями в июле. (подробности).

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Седьмые «Ёрдынские игры» пройдут в Иркутской области с 13 по 15 июня
Новый постамент под памятником Леониду Гайдаю установили в Иркутске
Команда ИНК одержала победу в международном интеллектуальном конкурсе «Нефтяная сова»
Суд признал невиновным: устьилимец отсидел два года за убийство брата, которое не совершал
8 мая купите «КП» ежедневку и получите в подарок патриотическую наклейку
Пьяный мотоциклист без водительских прав попал в ДТП в поселке Видим
Жителей Иркутской области приглашают написать «Диктант Победы»
Жителя Усолья задержали за торговлю наркотиками
Вернулся домой: экс-защитник «Байкал-Энергии» Виталий Денисов перешел в новосибирский «Сибсельмаш»
В Иркутской области за сутки выписали 25 штрафов за пал сухой травы
Мэр Братска вручил сертификат на приобретение жилья молодой семье
Алексей Соболь поздравил Законодательное Собрание региона с 25-летием
Семь лесных пожаров потушили в Иркутской области