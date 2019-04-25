СЕГОДНЯ 12:00 2019-04-25T12:00:54+03:00

На три дня изменится маршрут автобуса №24 в Иркутске. Фото: пресс-служба администрации Иркутска.

Это связанно с ремонтными работами на улице Жукова

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Внимание, жители Иркутска! С 27 по 30 апреля автобус №24 «6 м/р Ново-Ленино – Авиазавод» изменит свой маршрут. По пути из второго Иркутска после улицы Авиастроителей он свернет на улицу Муравьева, а затем поедет по улице Сибирских Партизан и после улиц Жукова и Мира, автобус пойдет по обычному маршруту.

- Остановка «улица Жукова» будет перенесена за перекресток улиц Жукова и Сибирских Партизан на место остановки автобусов № 10к, 28, 28р, 31, 43, 57, - сообщили в пресс-службе администрации Иркутска. – Остановка «Стадион» временно находиться за перекрестоком улиц Авиастроителей и Муравьева к зданию №25 по улице Авиастроителей.

В мэрии Иркутска напоминают, что №24 «6 м/р Ново-Ленино – Авиазавод» выходит на рейсы только по будним дням.

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ИСТОЧНИК KP.RU