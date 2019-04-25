2019-04-25T14:56:07+03:00
Происшествия

Приставил к горлу нож: иркутянин напал на таксиста и угнал его автомобиль, на котором попал в ДТП

Им оказался 24-летний ранее судимый местный житель
Дмитрий ЗАНДАНОВ
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Приставил к горлу нож: иркутянин напал таксиста и угнал его автомобиль, на котором попал в ДТП.Приставил к горлу нож: иркутянин напал таксиста и угнал его автомобиль, на котором попал в ДТП.Фото: Светлана МАКОВЕЕВА
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В Иркутске расследуют дерзкое нападение. Неизвестный мужчина, вызвавший такси, приставил к горлу водителя нож и потребовал отдать ему деньги и телефон. Однако водитель смог спастись, выскочив из машины. После чего грабитель пересел за руль и уехал в неизвестном направлении. Вызывав полицейских, мужчина помог составить ориентировку на автомобиль.

-Спустя пару часов поступил звонок от женщины, которая рассказала, что в ее машину врезалась другая легковушка, - сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Иркутской области.- Инспекторы ГИБДД узнали разыскиваемый автомобиль и задержали угонщика.

Им оказался 24-летний ранее судимый местный житель. Сыщики уже возбудили уголовное дело по статье «Разбой». А похищенный автомобиль уже вернули владельцу.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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