2019-04-25T11:02:02+03:00
Происшествия

Пьяный мотоциклист без водительских прав попал в ДТП в поселке Видим

Мужчина превысил скорость и не справившись с управлением перевернулся
Дмитрий ЗАНДАНОВ
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Пьяный мотоциклист без водительских прав попал в ДТП в поселке Видим.Пьяный мотоциклист без водительских прав попал в ДТП в поселке Видим.Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)
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В поселке Видим произошло ДТП по вине нетрезвого мотоциклиста. Местные жители, ставшие свидетелями аварии, позвонили в полицию и рассказали, что 34-летний мужчина ехал по дороге на большой скорости и не справившись с управлением, перевернулся.

- Медосвидетельствование подтвердило, что байкер был пьян, - сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Иркутской области. – Кроме того, инспекторы выяснили, что мотоцикл не был зарегистрирован и не принадлежал мужчине.

Также полицейские узнали, что водитель был без мотошлема и даже не имел водительских прав. Проводится доследственная проверка.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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