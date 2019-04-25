СЕГОДНЯ 11:02 2019-04-25T11:02:02+03:00

Пьяный мотоциклист без водительских прав попал в ДТП в поселке Видим. Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)

Мужчина превысил скорость и не справившись с управлением перевернулся

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В поселке Видим произошло ДТП по вине нетрезвого мотоциклиста. Местные жители, ставшие свидетелями аварии, позвонили в полицию и рассказали, что 34-летний мужчина ехал по дороге на большой скорости и не справившись с управлением, перевернулся.

- Медосвидетельствование подтвердило, что байкер был пьян, - сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Иркутской области. – Кроме того, инспекторы выяснили, что мотоцикл не был зарегистрирован и не принадлежал мужчине.

Также полицейские узнали, что водитель был без мотошлема и даже не имел водительских прав. Проводится доследственная проверка.

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ИСТОЧНИК KP.RU