Пьяный мотоциклист без водительских прав попал в ДТП в поселке Видим
В поселке Видим произошло ДТП по вине нетрезвого мотоциклиста. Местные жители, ставшие свидетелями аварии, позвонили в полицию и рассказали, что 34-летний мужчина ехал по дороге на большой скорости и не справившись с управлением, перевернулся.
- Медосвидетельствование подтвердило, что байкер был пьян, - сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Иркутской области. – Кроме того, инспекторы выяснили, что мотоцикл не был зарегистрирован и не принадлежал мужчине.
Также полицейские узнали, что водитель был без мотошлема и даже не имел водительских прав. Проводится доследственная проверка.
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ИСТОЧНИК KP.RU